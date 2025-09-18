Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί καθώς από τη μια ακινητοποιήθηκε όχημα λίγο πριν την παραλιακή και αφετέρου σημειώθηκε τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αποτέλεσμα είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού να είναι σχεδόν συνεχόμενη από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι την Παραλιακή. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από την κατάσταση αυτή έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισιάς και 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Για ακόμη μία φορά, έντονο είναι το μποτιλιάρισμα, στις κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, σήμερα Πέμπτη (18/09).

Ακόμη εντονότερο το πρόβλημα στους πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και του Κηφισού.

Αναλυτικότερα, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών όπως και στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) καθώς και στο ρεύμα εισόδου Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

Σημειωτόν πηγαίνουν τα οχήματα στην Λεωφόρο Κηφισού τόσο στην άνοδο (από το ύψος του Μοσχάτου έως το Αιγάλεω και από τη Λένορμαν έως τη Φιλαδέλφεια, όσο και στην κάθοδο έως την Λεωφόρο Αθηνών.

Ιδιαίτερα έντονη η κίνηση στους ακόλουθους δρόμους:

-Μεσογείων

-Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

-Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

-Λ. Κηφισίας (άνοδος)

-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

-Βασ. Σοφίας (άνοδος)

-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

-Βασ. Κωνσταντίνου

-Καλλιρρόης

-Λ. Συγγρού (άνοδος)

-Λ. Συγγρού (κάθοδος)

-Ακαδημίας

-Πανεπιστημίου

-Σταδίου

-Βασ. Αμαλίας

-Φιλελλήνων

Επίσης, στο δρόμο προς το λιμάνι Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθώς και στους γύρω δρόμους από αυτό.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στην Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) αλλά και στην Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά).

Καθυστερήσεις ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/9R8VpYJavY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 18, 2025



Καθυστερήσεις δέκα λεπτών καταγράφονται και στην Αττική Οδό στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα αλλά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.