Απίστευτο μποτιλιάρισμα με δεκάδες ουσιαστικά ακινητοποιημένα οχήματα έχει δημιουργηθεί στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος της στάσης Πανεπιστήμιο του Μετρό.

Αιτία για το μπλοκάρισμα της κεντρικής οδικής αρτηρίας, το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο συγκρούστηκαν ένα λεωφορείο με ένα τρόλεϊ με αποτέλεσμα να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις εξαιτίας της δυσκολίας της κίνησης των οχημάτων στην περιοχή. Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε με χαμηλή ταχύτητα τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, ενώ προληπτικά στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.