Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου το απόγευμα της Παρασκευής (6/11), με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Για ακόμη μία φορά, τον άχαρο ρόλο του πρωταγωνιστή στην ταλαιπωρία έχει ο Κηφισός, ο οποίος βρίσκεται στο «κόκκινο» κατά τμήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Η χειρότερη εικόνα εντοπίζεται στο ρεύμα καθόδου, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις σχεδόν σε όλο το μήκος του άξονα, ξεκινώντας από το ύψος του Κρυονερίου και φτάνοντας μέχρι το Αιγάλεω. Στο ρεύμα ανόδου η κατάσταση είναι μεν ελαφρώς πιο ομαλή, ωστόσο εντοπίζονται τοπικές ανασχέσεις, με τη σημαντικότερη συμφόρηση να καταγράφεται στο ύψος του Περιστερίου.

Την ίδια ώρα, οπλισμένοι με υπομονή πρέπει να είναι όσοι κινούνται στη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς η ροή των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία από τη Νέα Ερυθραία έως και το κέντρο της Αθήνας. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου οι ταχύτητες πέφτουν αισθητά από το ξεκίνημά της (στο ύψος της Φειδιππίδου) έως περίπου την Αγία Παρασκευή.

Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται, επίσης, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά.

Πού εντοπίζονται προβλήματα στην Αττική Οδό

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει επηρεάσει και την Αττική Οδό, όπου ήδη από νωρίς το απόγευμα οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με εμπόδια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα : Καταγράφονται καθυστερήσεις της τάξης των 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο προς Πειραιά.

: Καταγράφονται καθυστερήσεις της τάξης των από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και καθυστερήσεις στην έξοδο προς Πειραιά. Στο ρεύμα προς Κατεχάκη: Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στο τμήμα από τον κόμβο Παπάγου μέχρι την έξοδο για τον Καρέα.