Στο «κόκκινο» είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας, με τα οχήματα να έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της Κωνσταντνουπόλεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λάδια στο σημείο και το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Η Τροχαία προχωράει σταδιακά στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας, επισημαίνοντας ότι οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.