Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Σκαραμαγκά, Αττική Οδό και σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται από νωρίς σήμερα το πρωί (6/11), στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα.

Στην κάθοδο, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος των Τριών Γεφυρών έως την Πέτρου Ράλλη, ενώ στην άνοδο αυξημένη κίνηση σημειώνεται από την Ιερά Οδό έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Κηφισίας, όπου οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία σε δρόμους όπως η Σταδίου, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πατησίων και η Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/kmsneoaE4e — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 6, 2025

Τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, με αυξημένο όγκο οχημάτων σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου.