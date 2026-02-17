Ένα καμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε από περιπατητές κοντά σε Μοναστήρι της Νέας Περάμου, εξετάζουν οι Αρχές αν πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του 27χρονου Mανώλη Βροντάκη τον οποίο άρπαξαν έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη το πρωί όταν η μητέρα του 27χρονου και ένας θείος του πήγαν να κάνουν ένα τρισάγιο στο σημείο όπου εκτελέστηκε ο νεαρός επιχειρηματίας.

Οι περιπατητές, τους οποίους συνάντησαν, τους ενημέρωσαν για το καμένο όχημα. Όσο όμως και αν το αναζήτησαν στην περιοχή, δεν κατάφεραν να το βρουν.

Άμεσα ενημέρωσαν το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και ξεκίνησαν νέες έρευνες.

«Το αυτοκίνητο βρέθηκε αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Αφενός, είχαν βάλει πλαστές πινακίδες και αφετέρου η φωτιά κατέστρεψε οποιοδήποτε στοιχεία θα μπορούσε να μας βοηθήσει», λέει στη «Ζούγκλα» Αστυνομικός που ασχολείται με την υπόθεση.