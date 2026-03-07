Στην Ελευσίνα, περίπου στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται να προσγειωθεί το C-130, πραγματοποιώντας πτήση επαναπατρισμού 95 Ελλήνων από την πόλη Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας.

Άλλες δυο πτήσεις επαναπατρισμού αναμένονται σήμερα από το Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, από το Ντουμπάι, με προορισμό την Αθήνα. Η πρώτη είναι η charter πτήση EK2553, η οποία έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας). Η δεύτερη θα αναχωρήσει στις 18:45 (ώρα Ελλάδας) και είναι της Emirates, η οποία θα μεταφέρει και Έλληνες. Η διαδικασία των αναχωρήσεων πραγματοποιείται κανονικά από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», υπάρχουν Έλληνες που από προσωπική τους επιλογή δεν θα αναχωρήσουν με καμία από τις παραπάνω πτήσεις, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν βομβαρδισμοί στο αεροδρόμιο.