Σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα της διάβρωσης στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, στο εμβληματικό Canal D’Amour, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες. Η θάλασσα κατατρώει σταθερά την ακτογραμμή, με τη φετινή εικόνα να θεωρείται η πιο επιβαρυμένη των τελευταίων ετών.

Σε αρκετά σημεία, η διάβρωση έχει φτάσει επικίνδυνα κοντά σε τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ έχουν ήδη σημειωθεί ζημιές σε υποδομές, αυξάνοντας τους φόβους για την ασφάλεια ξενοδοχείων και καταστημάτων εστίασης.

Οι επαγγελματίες της περιοχής υποστηρίζουν πως εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια ζητούν την υλοποίηση προστατευτικών έργων για τον περιορισμό του κυματισμού και τη διάσωση του εναπομείναντος τμήματος της παραλίας. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις και δεσμεύσεις τοπικών και κυβερνητικών παραγόντων, ουσιαστικές παρεμβάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ο ξενοδόχος Σπύρος Αυλωνίτης, μιλώντας στο ERTnews, τονίζει ότι η κατάσταση ήταν προβληματική εδώ και χρόνια και πως τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα απλώς επιδείνωσαν ένα χρόνιο πρόβλημα. «Εδώ και 10 χρόνια κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές και υπουργοί πέρασαν από την περιοχή, είδαν το πρόβλημα και υποσχέθηκαν παρεμβάσεις, όμως τίποτα δεν υλοποιήθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία για τη φετινή τουριστική περίοδο. Ορισμένοι επιχειρηματίες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία τους, επικαλούμενοι ζητήματα ασφάλειας. Όπως σημειώνουν, οι κρατήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εικόνα των παραλιών και των φυσικών αξιοθέατων του νησιού, τα οποία αποτελούν βασικό λόγο επιλογής της Κέρκυρας από Έλληνες και ξένους επισκέπτες.