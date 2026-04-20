Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/04), καθώς 13χρονη μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου. Πανικός επικράτησε σε καθηγητές και μαθητές του σχολείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 11:00 και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε μέσα σε τέσσερα λεπτά στο σημείο.

Το έφηβο κορίτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ και έπειτα κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Παίδων «Αγία Σοφία». Σημειώνεται ότι η μαθήτρια ήταν χωρίς τις αισθήσεις της όταν την παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με τους γιατρούς είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, το κορίτσι ήταν καθιστό στην κουπαστή του σχολείου και χάνοντας την ισορροπία της, έπεσε από τα κάγκελα του μπαλκονιού του πρώτου ορόφου.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.