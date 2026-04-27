Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στο Χαϊδάρι, έξω από το Δημαρχείο όπου γινόταν Περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο αφορούσε και τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Συγκεντρώθηκαν περίπου 50 άτομα. Τα 30 άτομα εξ’ αυτών έκαναν επίθεση και πέταξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων που ήταν στο σημείο.

Ένας άνδρας 41 ετών, χτύπησε με γροθιά στο σαγόνι έναν αστυνομικό. Συνελήφθη και προσήχθη στην Κρατική Ασφάλεια.

Όπως διαπιστώθηκε έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις αστυνομικές Αρχές, με συνεχόμενες συλλήψεις και προσαγωγές:

2022 – Σύλληψη για τον Νόμο περί Ενδοοικογενειακής Βίας

2022 – Προσαγωγή στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής

2021 – Σύλληψη για Βία κατά Υπαλλήλων, Απειλή και Εξύβριση κατά μίας ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

2016 – Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επιθετικός κατά των αστυνομικών της τροχαίας

2012 – Σύλληψη για τον Νόμο περί Ναρκωτικών

2012 – Προσαγωγή στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

2010 – Σύλληψή για τον Νόμο περί Ναρκωτικών.