Αναστάτωση σημειώθηκε στο Χαϊδάρι, καθώς ένας άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα σε πρατήριο καυσίμων το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 08:00 με τον 60χρονο, που είναι και ιδιοκτήτης του πρατηρίου να ανοίγει πυρ, κάτω από συνθήκες, οι οποίες διερευνώνται και να αυτοπυροβολείται με πυροβόλο όπλο, ενώ βρισκόταν σε γραφείο στον πρώτο όροφο του καταστήματος.

Μια 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου τον βρήκε τραυματισμένο και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, καθώς και την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και μετέφερε τον 60χρονο, έχοντας τις αισθήσεις του, στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ανέλαβε την προανάκριση για τις συνθήκες που οδήγησαν τον 60χρονο να αυτοπυροβοληθεί. Οι Αρχές διερευνούν αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας ή άλλο περιστατικό.

Σημειώνεται πως η υπάλληλος σε κατάσταση σοκ, λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.