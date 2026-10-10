Επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό δέχτηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10) σουβλατζίδικο γνωστής αλυσίδας στο Χαϊδάρι.

Πώς έγινε η εμπρηστική επίθεση

Ήταν λίγο πριν τις 4 το πρωί όταν δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Παπανδρέου και πέταξαν μέσα σε έναν αεραγωγό ένα γκαζακι.

Ακολούθησε έκρηξη με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Οι δράστες διέφυγαν ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο η αστυνομία που απέκλεισε τον χώρο.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι κάμερες και η κατάθεση του ιδιοκτήτη

Με το πρώτο φως της ημέρας θα αναζητηθεί εικόνα από κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων και σπιτιών προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα δώσει κατάθεση στις αρχές που θέλουν να διαπιστώσουν αν τον τελευταίο καιρό είχε κάποιες ενοχλήσεις με άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν ζημιές στην επιχείρηση του.