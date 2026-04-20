Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 13χρονη που έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνάσιου Χαϊδαρίου.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο σχολείο με τους συμμαθητές της να την κοιτούν έντρομοι μετά την πτώση, και τους καθηγητές να σπεύδουν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η 13χρονη από την εξωτερική σκάλα.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το 13χρονο κορίτσι βρισκόταν στη κουπαστή μίας εξωτερικής σκάλας του σχολείου, στον πρώτο όροφο και φαίνεται πως έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά έφτασε το ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ έπειτα, κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ. Σημειώνεται ότι η μαθήτρια ήταν χωρίς τις αισθήσεις της όταν την παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Αναμένεται να χειρουργηθεί, καθώς έχει εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.

Από την πρώτη στιγμή έφτασε στο σημείο η αστυνομία, η οποία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η 13χρονη από την εξωτερική σκάλα.

«Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ψυχολόγος στο σχολείο»

Μητέρα μαθητή του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου έκανε δήλωση στη «Ζούγκλα» και ανέφερε πως θα «έπρεπε να υπάρχει ένας ψυχολόγος στο σχολείο».

Από αύριο αναμένεται να βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές που έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.

Σημειώνεται πως στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» βρέθηκε και η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της 13χρονης.

