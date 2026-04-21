«Μουδιασμένο» είναι το κλίμα σήμερα στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου μετά το χθεσινό περιστατικό με την πτώση της 13χρονης μαθήτριας από τον πρώτο όροφο του σχολείου.

Το μάθημα θα διεξαχθεί παρουσία ψυχολόγων, ενώ αναμένεται οι Αρχές να ξεκινήσουν να παίρνουν καταθέσεις από τους μαθητές, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό ατύχημα.

Νέες μαρτυρίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το περιστατικό, δίνοντας διαφορετική διάσταση στο ατύχημα. Φίλη της ανήλικης, η οποία βρισκόταν μαζί της τη στιγμή της πτώσης, ανέφερε πως έπεσε από μόνη της, με τις Αρχές τώρα να εξετάζουν και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Παράλληλα, ένας άνδρας, του οποίου τα ανίψια πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 ότι «είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο». Από την άλλη πλευρά, το οικογενειακό περιβάλλον του 13χρονου κοριτσιού υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες από συμμαθητές της ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο της εξωτερικής σκάλας, από την οποία έπεσε. Τα μοναδικά σενάρια που φαίνεται να έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής η αστυνομία, είναι να έσπρωξε κάποιος την 13χρονη, καθώς και να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο, οδηγώντας την στο να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καθηγητές έκαναν συχνά παρατηρήσεις στα παιδιά να μην κάθονται στο συγκεκριμένο σημείο. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η 13χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε μετά από πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι. Το κορίτσι μεταφέρθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί αντιμετώπισαν τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Τέσσερις ολόκληρες ώρες διήρκησε το χειρουργείο της 13χρονης, καθώς η μαθήτρια από την πτώση υπέστη σοβαρά τραύματα τόσο στο θώρακα όσο και κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις.

Οι απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις στη 13χρονη ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (20/04), για την αντιμετώπιση των βαρύτατων θωρακικών και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που είχε.

Νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παίδων «Η Αγία Σοφία» με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της ανήλικης εξαιρετικά κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιμάτωμα που παρουσίασε η 13χρονη στο κεφάλι είναι το πιο σοβαρό που ανησύχησε τους γιατρούς.

Στα ΤΕΠ του νοσοκομείου εξετάστηκε άμεσα από ομάδα Παιδιάτρων, Νευροχειρουργών και Εντατικολόγων, οι οποίοι έκριναν αναγκαία την επείγουσα εισαγωγή της στο χειρουργείο, καθώς παρουσίαζε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Το κορίτσι είναι αθλήτρια του ΤάεΚβοΝτο

Η 13χρονη είναι αθλήτρια του Τάεκβοντο με την Ελληνική Ομοσπονδία να βγάζει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας πως: «Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια της 13χρονης αθλήτριάς μας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο σχολείο της.

Η μικρή αθλήτρια, που ανήκει στο δυναμικό της ομοσπονδίας και εκπροσωπεί τις αξίες του αθλήματός μας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο, δίνοντας τον δικό της αγώνα.

Οι σκέψεις όλων μας, προπονητών, αθλητών και μελών της ομοσπονδίας, είναι στραμμένες σε εκείνη και τους οικείους της. Ευχόμαστε ολόψυχα η 13χρονη αθλήτριά μας να βγει νικήτρια και από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια υγείας και να επιστρέψει σύντομα στους χώρους προπόνησης και στην καθημερινότητά της».