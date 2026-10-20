Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού, στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αντικείμενο μοιάζει με χειροβομβίδα και βρέθηκε από μέλη συνεργείου καθαρισμού κατά τη διάρκεια εργασιών στο σημείο, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Στη περιοχή μεταβαίνει εσπευσμένα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο, να αξιολογήσει την επικινδυνότητα του αντικειμένου και, εφόσον χρειαστεί, να προχωρήσει στην ασφαλή απομάκρυνση ή εξουδετέρωσή του.

Ο χώρος γύρω από το πάρκο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.