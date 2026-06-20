Στην προσωρινή δέσμευση της περιουσίας του 51χρονου φαρμακοποιού, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα για το παράνομο εργαστήριο αναβολικών που διατηρούσε στο Χαλάνδρι, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 51χρονος φαρμακοποιός είχε μετατρέψει το υπόγειο του φαρμακείου του σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων, λειτουργώντας χωρίς καμία απολύτως άδεια από τον ΕΟΦ, αλλά και ούτε την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών κανόνων, ενώ δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την παραγωγή στείρου φαρμακευτικού προϊόντος.

Για τη διαδικασία της παραγωγής των σκευασμάτων που διέθετε στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, συνεργάζονταν περίπου 10 άτομα, ανάμεσα στα οποία υπήρχε και επιστημονικό προσωπικό (ειδικότερα βιολόγοι). Η διοχέτευση των σκευασμάτων στην αγορά γινόταν είτε απευθείας από το φαρμακείο του 51χρονου, είτε σε επίπεδο χονδρικής μέσω μιας εταιρείας που δεν διέθετε τη σχετική άδεια εμπορίας.

Ο 51χρονος φαρμακοποιός από το Χαλάνδρι επί δύο και πλέον χρόνια βάφτιζε τα παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα ως «συμπληρώματα διατροφής», με τις Αρχές να ανακαλύπτουν ότι είχε αποστείλει χιλιάδες πακέτα παράνομων σκευασμάτων, κυρίως στο εξωτερικό.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα των αρμόδιων αρχών, προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές των εν λόγω σκευασμάτων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες σε όλο τον κόσμο από την Ιαπωνία και την Κίνα μέχρι τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων εκτιμάται ότι υπερβαίνει σε αξία τις 600.000 ευρώ ενώ τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε για την παραγωγή των προϊόντων πραγματοποιούνταν από 10 μέλη του κυκλώματος που εργάζονταν στο εργαστήριο (π.χ. βιολόγοι).

Τα παραγόμενα σκευάσματα αποστέλλονταν στους τελικούς αποδέκτες μέσω του φαρμακείου ή διοχετεύονταν στη χονδρική προς συσκευασία και περαιτέρω διάθεση σε εταιρεία ιδιοκτησίας 26χρονου αλλοδαπού, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια.

Η προώθηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων πραγματοποιούνταν μέσω ιστοσελίδων, με την παράδοσή τους να γίνεται δια ζώσης ή μέσω αποστολής δεμάτων, ενώ στα στοιχεία αποστολής δηλώνονταν ως συμπληρώματα διατροφής, αλλά και ως προϊόντα ευεξίας.

Ανάμεσα στα φάρμακα περιλαμβάνονταν και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αδυνάτισμα, καταπολέμηση της στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και για φαρμακοδιέγερση (ουσίες ντόπινγκ).

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, διαπιστώθηκε η χρήση ουσίας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο, σε άλλες ουσίες, οι πρώτες ύλες ήταν αμφιβόλου προελεύσεως, ενώ μεταξύ των έτοιμων προς διάθεση προϊόντων εντοπίστηκαν και πλαστά σκευάσματα επώνυμης εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα ανωτέρω προϊόντα που κατασχέθηκαν κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών.

Παράλληλα στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το φαρμακείο του 51χρονου, όπως και σε εταιρεία συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής του 26χρονου αλλοδαπού, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 40.856 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 13 κιλά πρώτης ύλης, έτοιμα προς αποστολή δέματα, 47.320 ευρώ, πλήθος υλικού συσκευασίας (φιαλίδια, καπάκια, ετικέτες), ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Πως εξαρθρώθηκε το κύκλωμα παραγωγής αναβολικών – Ο τρόπος που δρούσαν

Το κύκλωμα παραγωγής αναβολικών, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την αποδόμηση του κυκλώματος, πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι Αττικής από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τα μέλη του κυκλώματος, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024, δρώντας με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Χαλάνδρι: Φαρμακοποιός κατασκεύαζε αναβολικά και χάπια αδυνατίσματος στο υπόγειό του