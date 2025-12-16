Ποινική δίωξη πλημμεληματικού βαθμού για τρία αδικήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε σε βάρος των δύο ανήλικων, που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι.

Γιατί κατηγορούνται οι ανήλικοι

Ειδικότερα, οι δυο ανήλικοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη ο ένας από τους δυο ανήλικους

Ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη (βουλευτής του ΠΑΣΟΚ), είναι ο ένας από τους ανηλίκους που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου, έπειτα από καταδίωξη στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έκαναν σήμα στον νεαρό να σταματήσει το αυτοκίνητο περί τις 4:00, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Τζαβέλλα, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών. Αντιθέτως, επιχείρησε να απομακρυνθεί, οδηγώντας ανάποδα σε μονόδρομους, πριν τελικά τον ακινητοποιήσουν οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Αποστολοπούλου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο γιος του βουλευτή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς είναι 16 ετών. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Για τις τροχονομικές παραβάσεις, του επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Μαζί του συνελήφθη και ένας φίλος του, 15 ετών, που είχε πάνω του ένα κουζινομάχαιρο.

Κατρίνης: Αδικαιολόγητη η πράξη του γιου μου

Ο Μιχάλης Κατρίνης προέβη σε δημόσια δήλωση σχετικά με το περιστατικό που αφορά τον ανήλικο γιο του, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου.

Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η ενέργεια αυτή ήταν παράνομη και απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι ο νόμος ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς εξαιρέσεις.

Αναλυτικά η δήλωσή του, όπως αναρτήθηκε στο Facebook

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».