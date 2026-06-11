Ένα καίριο χτύπημα σε οργανωμένο δίκτυο παραγωγής και διακίνησης παράνομων αναβολικών και χαπιών αδυνατίσματος κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία. Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη 14 μελών της οργάνωσης, ενώ τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητά τους υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Από το ιστορικό της υπόθεσης προκύπτει ότι το κύκλωμα είχε αναπτυχθεί διεθνώς, πραγματοποιώντας πάνω από 15.000 παραδόσεις τόσο εντός Ελλάδας, όσο και σε περίπου 90 χώρες παγκοσμίως.

Το «κρυφό» εργαστήριο στο Χαλάνδρι

Ως εγκέφαλος της οργάνωσης ταυτοποιήθηκε ένας 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος συνελήφθη στο Χαλάνδρι. Όπως διαπιστώθηκε, είχε μετατρέψει το υπόγειο του φαρμακείου του σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων, λειτουργώντας χωρίς καμία απολύτως άδεια ή τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών κανόνων.

Για τη διαδικασία της παραγωγής συνεργάζονταν περίπου 10 άτομα, ανάμεσα στα οποία υπήρχε και επιστημονικό προσωπικό (ειδικότερα βιολόγοι). Η διοχέτευση των σκευασμάτων στην αγορά γινόταν είτε απευθείας από το φαρμακείο του 51χρονου, είτε σε επίπεδο χονδρικής μέσω μιας εταιρείας που δεν διέθετε τη σχετική άδεια εμπορίας.

Η μέθοδος δράσης και οι κίνδυνοι για την υγεία

Η προώθηση των προϊόντων γινόταν ψηφιακά μέσω διαφόρων ιστοσελίδων. Για να μην κινούν υποψίες, οι αποστολές βαφτίζονταν «συμπληρώματα διατροφής» ή προϊόντα ευεξίας και παραδίδονταν είτε χέρι με χέρι, είτε ταχυδρομικώς. Το «μενού» των παράνομων ουσιών περιλάμβανε:

Χάπια για την απώλεια βάρους

Σκευάσματα για τη στυτική δυσλειτουργία

Αναβολικές ουσίες (ντόπινγκ)

Σύμφωνα με τις Aρχές, για την παρασκευή τους γινόταν συχνά χρήση πρώτων υλών αμφίβολης προέλευσης, καθώς και ουσιών που βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε σχετική προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις εφόδους της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτι, στο φαρμακείο και στην εταιρεία συμπληρωμάτων υγείας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Περισσότερα από 40.800 τεμάχια ουσιών ντόπινγκ και φαρμακευτικών σκευασμάτων

13 κιλά πρώτης ύλης

47.320 ευρώ σε μετρητά

Μεγάλος όγκος υλικών συσκευασίας, καθώς και έτοιμα προς αποστολή δέματα

Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και χειρόγραφες σημειώσεις.

Η συνολική αξία των πραγμάτων που κατασχέθηκαν αγγίζει τις 600.000 ευρώ. Όλοι οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.