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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Παπανικολή, στη συμβολή με την οδό Αριστοφάνους, στο Χαλάνδρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το περιστατικό συνέβη όταν ένα φορτηγό, ενώ κινούνταν επί του δρόμου, εξετράπη της πορείας του, καβάλησε νησίδα και προσέκρουσε σε δέντρο.
Ο οδηγός, περίπου 40 ετών, φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, την ώρα που οδηγούσε. Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς τα διερχόμενα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα είχαν ακινητοποιηθεί λόγω κόκκινου σηματοδότη.
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να συνδράμουν τον οδηγό του βαρέος οχήματος, ο οποίος ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε για ιατρική φροντίδα.
Βίντεο από το σημείο μετά την πρόσκρουση του φορτηγού
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται επί τόπου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Λόγω του ατυχήματος, η διέλευση των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Παπανικολή, από το ύψος της οδού Αριστοφάνους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αγία Παρασκευή.