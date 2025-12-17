Ένα σοκαριστικό και απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, όταν κατά τη διάρκεια κατάληψης μαθητών, καθηγητής σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του σχολείου, χρησιμοποίησε κόφτη, για να ακινητοποιήσει τα δάχτυλα ενός μαθητή, ο οποίος συμμετείχε στην κατάληψη. Η σκηνή αποτυπώθηκε σε βίντεο και δείχνει την ένταση της σύγκρουσης, με τον μαθητή να ουρλιάζει από τον πόνο και να παρακαλεί τον καθηγητή να τον αφήσει.

Ο 17χρονος μαθητής περιέγραψε την εμπειρία του λέγοντας: «Φώναζα και υπέφερα, ζητούσα να με αφήσει, αλλά εκείνος συνέχιζε… Με χλεύασε κιόλας λέγοντας μου: «Αχ, καλέ, πονάν τα δαχτυλάκια σου;»

«Η κατάσταση ήταν τρομακτική και το χέρι μου υπέστη κάκωση σε δύο δάχτυλα», αφηγείται σοκαρισμένος ο ανήλικος μαθητής. Σύμφωνα με τον πατέρα του μαθητή, ο καθηγητής φέρθηκε με «παγερό βλέμμα και σαρδόνιο χαμόγελο» όταν τον τραυμάτισε.

Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και για τη διευθύντρια καθώς και τον καθηγητή για σωματική βλάβη.