Στη σύλληψη 46χρονου αλλοδαπού στο Χαλάνδρι προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 46χρονου στην διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή του Χαλανδρίου, η οποία είχε τεθεί σε διαρκή διακριτική επιτήρηση, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 9 κιλά και 172 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα πιστόλι-ρέπλικα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο