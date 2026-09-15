Επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που προσπαθούσαν να αφαιρέσουν χρυσαφικά αξίας 15.000 ευρώ από σπίτι στο Χαλάνδρι, συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρονται ως οι «εισπράκτορες» εγκληματικής οργάνωσης.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, φαίνεται ότι δρούσαν τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Διέπρατταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» και φαίνεται να είχαν αποκομίσει περισσότερα από 80.000 ευρώ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης που είχαν ως “κύρια απασχόληση” τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, για να πετύχουν το σκοπό τους:

* πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους,

* παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ,

* επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας,

* έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από την οικία τους και

* άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων και αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενα ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Η δομή περιελάμβανε τα «διευθυντικά στελέχη», τους «τηλεφωνητές» και τους «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες τους για την παραλαβή ή αφαίρεση χρημάτων και τιμαλφών.

Από την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι οι 3 συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον ακόμη 4 περιπτώσεις με το ίδιο modus operandi, ενώ ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος αναζητείται, είχε παραχωρήσει όχημά του στην εγκληματική οργάνωση, το οποίο χρησιμοποιούσε ως «επιχειρησιακό όχημα» για τη μετάβαση των «εισπρακτόρων» στις οικίες των θυμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες περιπτώσεις, όπως και για να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί τους.