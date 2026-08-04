Δύσκολες ώρες βιώνει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς και η οικογένειά του, καθώς το εξοχικό τους σπίτι στο Πόρτο Γερμενό κάηκε ολοσχερώς από τη σαρωτική πυρκαγιά που πέρασε από τη Βοιωτία.

Ένας «παράδεισος» 52 ετών, γεμάτος αναμνήσεις και κόπους μιας ζωής, έγινε στάχτη μέσα σε ελάχιστες ώρες, με τον γιο τους, Άρη Χαλκιά, να ραγίζει καρδιές δημοσιεύοντας βίντεο μέσα από τα αποκαΐδια.

Ο «παράδεισος» 52 ετών που έγινε στάχτη

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το εξοχικό σπίτι στο Πόρτο Γερμενό αποτελούσε τον προσωπικό καταφύγιο της οικογένειας.

Εκεί περνούσαν τα καλοκαίρια τους και εκεί μεγάλωσε ο γιος τους, Άρης.

Μέσα σε μία μόλις νύχτα, το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες και δεν απέμεινε τίποτα όρθιο.

«Ποτέ και σε κανέναν» – Το βίντεο στο TikTok

Ο Άρης Χαλκιάς, δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο από το εσωτερικό του καμένου σπιτιού.

Στα πλάνα καταγράφεται ο Τάσος Χαλκιάς να περπατά σιωπηλός ανάμεσα στα αποκαΐδια, αντικρίζοντας την ολοκληρωτική καταστροφή.

«Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν», ανέφερε ο Άρης Χαλκιάς στην ανάρτησή του.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Άρης Χαλκιάς:

«Τώρα και για λίγο, πένθος»

Σε προηγούμενη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφία από τα συντρίμμια, ο γιος της οικογένειας αποχαιρέτησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια με λόγια που ραγίζουν καρδιές:

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».

Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν.

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