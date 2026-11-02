Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό εκτυλίχθηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (31/10) στην περιοχή της Δροσιάς, στον Δήμο Χαλκιδέων, όταν ένα παιδί μόλις 12 ετών βρέθηκε στη θέση του οδηγού Ι.Χ. επιβατικού. Ο ανήλικος κατάφερε να αποσπάσει τα κλειδιά του οχήματος εν αγνοία του πατέρα του και βγήκε στον δρόμο, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να προσκρούσει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Aρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο 12χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και εν συνεχεία κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων, αποκλειστικά για τη διενέργεια πλήρους προληπτικού ελέγχου.

Άμεση ήταν και η επέμβαση της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Αφού σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ο κηδεμόνας αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πηγή: eviaonline.gr