Συναγερμός κινητοποίησε τις Αρχές στη Χαλκίδα το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου, όταν ένας 78χρονος άνδρας έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Ο ηλικιωμένος κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου, προκαλώντας την ακαριαία κινητοποίηση των περιοίκων που ειδοποίησαν τις διασωστικές Αρχές.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 78χρονος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, φέροντας πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.