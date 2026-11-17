Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 14:00, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα, ακριβώς έξω από καφετέρια επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της περιοχής «Κολωνάκι», μπροστά από το καφέ El Barrio.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τροχαίο προκλήθηκε όταν ένα ΙΧ επιχείρησε αριστερή στροφή με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα, παρεμποδίζοντας την πορεία δεύτερου αυτοκινήτου που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο από τη Νέα Αρτάκη προς τη Χαλκίδα. Η οδηγός του δεύτερου οχήματος, στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, προχώρησε σε απότομο ελιγμό προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και το αυτοκίνητό της να καταλήξει πάνω στην κολώνα έξω από την επιχείρηση.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο, όσο και σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα που ανήκει στον ιδιοκτήτη της καφετέριας, Κοσμά Τάγκα.

Μιλώντας στο evia online, ο κ. Τάγκας υπογράμμισε ότι από θαύμα δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς μόλις δύο λεπτά νωρίτερα, βρισκόταν στο σημείο με το αυτοκίνητό του, εντός του οποίου επέβαιναν τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 3 και 5 ετών.