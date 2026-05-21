Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανηλίκου σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Χαλκίδα. Σύμφωνα με το eviaonline, το αυτοκίνητο τον χτύπησε την ώρα που επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο σε κεντρικό σημείο του Δήμου Χαλκιδέων.

Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έφτασε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 12χρονη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, που έχει σπάσει την μύτη της και το χέρι της. Η ανήλικη μαθήτρια θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων. Στον οδηγό έγινε αλκοτέστ και σχηματίστηκε δικογραφία.