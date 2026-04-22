Σκηνές ωμής ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκαν στη Χαλκίδα, όπου μια 70χρονη γυναίκα φέρεται να έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από την ίδια της την κόρη και τον σύντροφο της τελευταίας.

Η υπόθεση κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη της 46χρονης κόρης της και του 47χρονου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη με ιδιαίτερη βιαιότητα, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Η κατάσταση της 70χρονης χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς φέρει τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Πέρα από τον ξυλοδαρμό, καταγγέλλεται ότι υπέστη και εξευτελιστική μεταχείριση: οι δράστες την περιέλουσαν με κρύο νερό και την ανάγκασαν να στέκεται για ώρα στο ένα πόδι, εντείνοντας την κακοποίηση.

Παρά τη σωματική και ψυχική καταπόνηση, η γυναίκα κατάφερε την επόμενη ημέρα να αναζητήσει βοήθεια. Την Τρίτη 21 Απριλίου απευθύνθηκε στην αστυνομία, όπου και υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας. Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο φερόμενων δραστών.

Η 70χρονη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη αποτύπωση των τραυμάτων της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς φέρεται να είχε δεχθεί ξανά επίθεση πριν από περίπου ενάμιση μήνα, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο συστηματικής κακοποίησης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις πτυχές μιας υπόθεσης που αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τη σκοτεινή πλευρά της ενδοοικογενειακής βίας.