Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, αμέσως μετά το σχόλασμα, έξω από Γυμνάσιο του Δήμου Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, μια μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου δέχθηκε αρχικά λεκτική επίθεση από συμμαθήτριά της για ασήμαντη αφορμή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη δράστιδα να χτυπά βίαια το θύμα στο κεφάλι και στο σώμα. Ενώ η κοπέλα βρισκόταν στο έδαφος, στην επίθεση ενεπλάκησαν ακόμα δύο μαθήτριες της Β’ Γυμνασίου.

Το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι του σε κατάσταση σοκ. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η μητέρα της τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, η αστυνομία προχώρησε το πρωί της Παρασκευής στη σύλληψη των τριών μαθητριών, καθώς και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και εξύβριση.