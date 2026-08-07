Σοκ προκάλεσε στους λουόμενους η τραγική κατάληξη ενός άνδρα, στην παραλία Αλυκές, όπου -σύμφωνα με πληροφορίες του evia online- ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου.

Ο ναυαγοσώστης έβγαλε τον 74χρονο στην παραλία και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς ο άτυχος άνδρας δεν ανένηψε, παρά τις προσπάθειες και των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο.