Στόχος διάρρηξης έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου ένα χρυσοχοείο στην καρδιά της Χαλκίδας. Ειδικότερα, οι δράστες εισέβαλαν με αυτοκίνητο στην πρόσθια όψη του καταστήματος, που βρίσκεται στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της οδού Αβάντων, σπάζοντας με σφοδρότητα τη βιτρίνα.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας και να τραπούν σε φυγή. Παρά την άμεση κινητοποίηση και την ταχεία άφιξη της Αστυνομίας στο σημείο —καθώς ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε ακαριαία— οι εισβολείς είχαν ήδη εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενημερώθηκε αμέσως για το συμβάν και υπέβαλε μήνυση στις αρχές. Αν και η συνολική οικονομική ζημιά και η ακριβής αξία των κλαπέντων δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως, οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί ευκρινώς, γεγονός που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

Πηγή: eviaonline