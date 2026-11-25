Θύμα διαδικτυακού εκβιασμού με φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 16χρονος στη Χαλκίδα. Άγνωστοι φέρονται να κατέγραψαν το υλικό χωρίς να το γνωρίζει, να απαίτησαν χρήματα για να μην το δημοσιοποιήσουν και στη συνέχεια να το διέρρευσαν σε ομαδική συνομιλία στο Instagram.

Ο ανήλικος απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας λίγο μετά τις 14:00 την Τρίτης 24 Νοεμβρίου και περιέγραψε όσα είχαν προηγηθεί.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η επικοινωνία ξεκίνησε περίπου στις 13:00 στο Telegram, με λογαριασμό που εμφανιζόταν να ανήκει σε γυναίκα. Κατά τη συνομιλία ανταλλάχθηκε σεξουαλικό περιεχόμενο και πραγματοποιήθηκε βιντεοκλήση, στη διάρκεια της οποίας φέρεται να καταγράφηκαν και να αποθηκεύτηκαν φωτογραφίες του 16χρονου εν αγνοία του.

Οι απειλές από δεύτερο λογαριασμό

Αμέσως μετά, ο ανήλικος έλαβε μήνυμα στο Instagram από διαφορετικό λογαριασμό. Του ζητήθηκε να εγκαταστήσει συγκεκριμένη εφαρμογή και να μεταφέρει χρηματικό ποσό, με την απειλή ότι διαφορετικά οι φωτογραφίες θα δημοσιοποιούνταν.

Ο 16χρονος δεν έστειλε χρήματα και διέκοψε την επικοινωνία. Λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι το υλικό είχε αποσταλεί σε ομαδική συνομιλία στο Instagram και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά ίχνη των λογαριασμών που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους υπευθύνους.