Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γύρω από το οπαδικό επεισόδιο, ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, στην οδό Ληλαντίων στην Χαλκίδα, και είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο του 20χρονου Μάριου Ρουμπή.

Όπως προκύπτει λοιπόν, στην δολοφονία του 20χρονου Μάριου Ρουμπή, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε την Αστυνομία τηλεφωνικά, ότι υπάρχει συμπλοκή σε εξέλιξη. Πρόκειται για άτομο που περπατούσε πολύ κοντά στο σημείο της συμπλοκής, και είδε τα συμβάντα.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί από τις αστυνομικές Αρχές, τα μαχαίρια, ούτε τα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποίησαν οι οπαδοί κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, και αναζητούνται ακόμα.

Ως γνωστόν, αυτή την στιγμή είναι προφυλακισμένα 7 άτομα που μετείχαν στη συμπλοκή, ενώ ένα έχει αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

