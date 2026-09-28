Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, επισκέφθηκε την έδρα της Σχολής Πεζικού στη Χαλκίδα, όπου την παρούσα χρονική περίοδο εκπαιδεύονται στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης οι νέοι Ανθυπολοχαγοί και Μόνιμοι Λοχίες Τάξεως 2026.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, κατά την επίσκεψή του, ενημερώθηκε για το έργο της Σχολής και τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες και πραγματοποίησε ομιλία στο προσωπικό και στους Σπουδαστές, εξαίροντας τη σημασία της εκπαίδευσης και παρέχοντας κατευθύνσεις για την περαιτέρω αναβάθμισή της.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Διοικητή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ, των Διοικητών και Διευθυντών Σπουδών των Σχολών Εφαρμογής Όπλων – Σωμάτων, καθώς και των Διοικητών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων , της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς και της Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ), με αντικείμενο τον οδικό χάρτη εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση του Στρατού Ξηράς.