Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας.

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές (11-09-2025), και χθες (12-09-2025), σε περιοχές της Εύβοιας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί – μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων και το «αρχηγικό» της στέλεχος. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται για να συλληφθούν τρία (3) ακόμη μέλη της οργάνωσης, ομοίως ημεδαποί.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους, τα μέλη της είχαν συστήσει δομημένη ομάδα, η οποία παρουσίαζε συνεχή δράση, ιεραρχημένη δομή και διακριτούς μεταξύ των μελών της ρόλους, με σκοπό την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των μελών της οργάνωσης, σε αγρόκτημα και οχήματα του αρχηγικού στελέχους, καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 1.461 γραμμαρίων ,

, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης,

Το χρηματικό ποσό των -4.020- ευρώ,

Κυνηγετικό όπλο, καθώς και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν επίσης δύο Ι.Χ.Ε. και ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα, ως μέσα διευκόλυνσης για την παράνομη δράση της οργάνωσης.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνονται -14- ακόμη άτομα, εκ των οποίων τα δώδεκα ταυτοποιήθηκαν, τα οποία, όπως προέκυψε, προμηθεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, ενώ την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών, καθώς και την προστασία και ενίσχυση της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.