Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/11), σε κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή του Αγίου Μηνά Χαλκίδας. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν πέσει στην περιοχή ισχυροί κεραυνοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο τυχόν επέκτασής της.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή σημειώνεται έντονη βροχόπτωση, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών αλλά και των συνεργείων της ΔΕΗ που αναμένεται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Π.Π.

Πηγή: eviaonline.gr