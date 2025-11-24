Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (24/11) το πρωί στη Χαλκίδα, λίγο πριν από το 22ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα.

Μητέρα που συνόδευε τον δεκάχρονο γιο της στο σχολείο, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ, περίπου 500 μέτρα πριν τον προορισμό τους. Η γυναίκα περπατούσε στην άκρη του δρόμου όταν το αυτοκίνητο τη χτύπησε, ρίχνοντάς τη στο οδόστρωμα. Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως, ενώ περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν.

Στο σημείο βρέθηκε τυχαία γιατρός ορθοπεδικός, ο οποίος της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, μέχρι και την άφιξη του ΕΚΑΒ. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η γυναίκα είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση. Ο ίδιος προσπάθησε να την κρατήσει ήρεμη μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το 10χρονο παιδί, σοκαρισμένο από το συμβάν, οδηγήθηκε στο σχολείο με τη βοήθεια μιας άλλης μητέρας, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα και ο πατέρας του.

Πηγή: eviathema.gr