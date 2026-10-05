Συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις πανελλαδικές τους κινητοποιήσεις οι επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι βρίσκονται σε επ’ αόριστον στάση εργασίας από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, το μέτωπο των διαμαρτυριών μεταφέρθηκε στη Χαλκίδα, με τους ντόπιους επαγγελματίες ψαράδες να συμμετέχουν ενεργά και να συγκεντρώνονται μπροστά στη γέφυρα του Ευρίπου.

Η κινητοποίηση είχε δυναμικό χαρακτήρα, καθώς οι συγκεντρωμένοι άναψαν καπνογόνα και προχώρησαν σε επαναλαμβανόμενες ηχητικές διαμαρτυρίες για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Η απόγνωση του κλάδου πηγάζει κυρίως από τη ραγδαία αύξηση στο κόστος των καυσίμων και της ενέργειας, παράγοντες που έχουν εκτινάξει τα λειτουργικά έξοδα των αλιευτικών σκαφών, καθιστώντας τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος εξαιρετικά δύσκολη.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου θέτουν επιτακτικά στο τραπέζι των διεκδικήσεων την ανάγκη λύσεων για τις εκτεταμένες ζημιές που προκαλούνται στα αλιευτικά τους εργαλεία από τα δελφίνια, καθώς και για τα σοβαρά περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της έξαρσης του φυτοπλαγκτού στις θάλασσες.

Πηγή: eviaonline