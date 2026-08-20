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Σοκ προκάλεσε στους συγκεντρωμένους κατοίκους και επισκέπτες, που παρατηρούσαν την διέλευση των πλοίων -που έχει καταστεί αξιοθέατο για την πόλη της Χαλκίδας – η πρόσκρουση στην γέφυρα του Ευρίπου, το βράδυ Τετάρτης (19/8), ενός επαγγελματικού αλιευτικού πλοίου κατά τη διέλευσή του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 το βράδυ, ενώ προκλήθηκαν ζημιές, ευτυχώς όχι σοβαρές, στο πλοίο και τη γέφυρα.
Ο πλοίαρχος συνελήφθη και απαγορεύτηκε ο απόπλους. Επίσης, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ αλλά δεν προέκυψαν αξιοποιήσιμα στοιχεία.
Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος.
Σήμερα Πέμπτη (20/8) αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος της γέφυρας από τον ΟΛΝΕ.
Πηγή: eviaonline.gr