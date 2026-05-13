Άμεση και αποτελεσματική ήταν η επέμβαση των Πυροσβεστκών Αρχών το μεσημέρι της Τετάρτης στη Χαλκίδα, καθώς πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική μονάδα στην περιοχή της Γλύφας τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε μόλις τριάντα λεπτά.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00, όταν οι πρώτες φλόγες έγιναν ορατές στο εσωτερικό του χώρου, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία λόγω της εγγύτητας της εστίας με το σιδηροδρομικό δίκτυο και κεντρικούς οδικούς άξονες.

Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενες κτιριακές δομές ή σε εκτάσεις με ξηρή βλάστηση.

Η συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε στην ύφεση του φαινομένου στις 14:30, ενώ παράλληλα η αστυνομία διασφάλισε την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας για την αποφυγή ατυχημάτων. Μετά τη θετική έκβαση της επιχείρησης, οι αρχές προχωρούν στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, με την κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Γλύφας να αποκαθίσταται και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του ΟΣΕ να επανέρχονται στους κανονικούς τους ρυθμούς.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί ήδη έρευνα για τα ακριβή αίτια της ανάφλεξης. Στην περιοχή παραμένουν προληπτικά δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση μικροεστιών και την επιτήρηση του χώρου προς αποφυγή αναζωπυρώσεων κατά τις απογευματινές ώρες.