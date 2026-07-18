Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, ένα αγροτικό όχημα και ένα επιβατικό Ι.Χ. συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην περιοχή Έξω Παναγίτσα στο Δήμο Χαλκιδέων με έναν τραυματία.

Η ένταση της πρόσκρουσης κινητοποίησε αμέσως τις αρχές, με δυνάμεις της Αστυνομίας να φτάνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος.

Παράλληλα, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον ηλικιωμένο οδηγό του αγροτικού αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση, και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια και τα δεδομένα κάτω από τα οποία συνέβη το τροχαίο εξετάζονται ήδη από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Πηγή: evia online