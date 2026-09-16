Μια μονοκατοικία στον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδας είχε βρει για «κρησφύγετο» του ένας 37χρονος από τη Δανία, προκειμένου να περνά απαρατήρητος από τις Αρχές, καθώς ήξερε ότι σε βάρος του υπήρχε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τη Σουηδία για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Η περιοχή προσφερόταν καθώς είναι αραιοκατοικημένη και κανείς δεν θα του έδινε σημασία. Όμως, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων τον εντόπισαν την περασμένη Τετάρτη και οργάνωσαν επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος εγκληματικών ομάδων στη Σουηδία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, καθώς και στο σχεδιασμό ένοπλων επιθέσεων.

Ο Δανός πίστευε ότι είχε βρει την τέλεια κρυψώνα, αλλά είχε κάνει λάθος. Επίσης, το όνομα του είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις ναρκωτικών. Σύμφωνα με το ποινικό του παρελθόν, «το 2024 φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων, 7,8 κιλά αμφεταμίνης, 660 γραμμ. κανναβοειδούς ουσίας, καθώς κατείχε και αυτόματο οπλοπολυβόλο».

Ο 37χρονος Δανός, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, χρησιμοποιούσε πλαστό δελτίο ταυτότητας με ψευδή στοιχεία, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έμενε στη χώρα μας σε περιοχές μακριά από μεγάλες πόλεις και σε απομονωμένα σημεία.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

πλαστή ταυτότητα με τη φωτογραφία του 37χρονου,

5.5 γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητας ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ,

τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

4 τηλεφωνικές συσκευές και

πλήθος καρτών SIM.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.