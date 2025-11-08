Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Την πόρτα του Ανακριτή Χαλκίδας πέρασαν σύμφωνα με το evoiaonline, το πρωί του Σάββατου (8/11) οι τέσσερις συλληφθέντες οπαδοί του Ολυμπιακού για το φονικό που κόστισε τη ζωή στον 20χρονο Μάριο Ρουμπή το βράδυ της Δευτέρας 3/11

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Οι τρεις με σύμφωνη απόφαση Ανακριτή και εισαγγελέα οδηγούνται στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι.

Ένας ακόμα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Είναι αυτός που μάζεψε στοιχεία από τον τόπο της σύρραξης και είναι κάτοικος στην Έξω Παναγίτσα.

Τι υποστήριξαν στην απολογία τους οι τρεις που προφυλακίστηκαν

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές έχουν προσχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, μεταξύ των οποίων οι τρεις που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και ο 30χρονος που αφέθηκε ελεύθερος περιοριστικούς όρους

Έχουν προηγηθεί έρευνες στα σπίτια και τα οχήματά τους, αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος καθώς και σε σημεία που οι ίδιοι υπέδειξαν.

Τα ευρήματα είναι πλούσια: Αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένος σουγιάς, αεροβόλο, πλαστικά σφαιρίδια και αμπούλα αερίου, κουκούλα full face, μπαστούνι του μπέιζμπολ, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδα, φούτερ με καφετιές κηλίδες (πιθανώς αίματος) και τετραγωνισμένη σιδερένια ράβδος.

«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν τον δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», δήλωσε στην απολογία του ένας εκ των συλληφθέντων.

«Την ώρα της επίθεσης, όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω ‘μπάτσοι-μπάτσοι’ και έτσι έφυγαν», ανέφερε άλλος συλληφθέντας.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 20χρονος έφερε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Η αρχή της τραγωδίας ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, όπως είχε αναφέρει το evia online που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, συναντήθηκαν στη Ν. Αρτάκη όπου και άρχισε η καταδίωξη στο δρόμο μέχρι που έφτασαν το πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου ξέσπασε η άγρια επίθεση.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άτυχος νεαρός δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο ο νεαρός υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Οι αστυνομικοί αφού εντόπισαν, κατέσχεσαν τα δύο οχήματα των εμπλεκομένων, ενώ σε κοντινό χωράφι βρέθηκε ένα στυλιάρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή και πετάχτηκε μετά το φονικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τονθανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, τέσσερις επιβάτες οχήματος και ομοίως τέσσερις επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν ,από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.