Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Στον ανακριτή μεταφέρονται αυτή την ώρα οι συλληφθέντες για την συμπλοκή και την δολοφονία του 20χρονου Μάριου λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στην οδό Ληλαντίων στην Χαλκίδα σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Θυμίζουμε πώς, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου. Ομάδα ατόμων, διαπληκτίστηκε μεταξύ της επί της οδού Ληλαντίων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, 0 20χρονςο να δεχτεί μαχαιριά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα μετά από συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού, χθες αργά το βράδυ σε περιοχή της Χαλκίδας

Συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο όπου έλαβε χώρα η συμπλοκή – Κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.