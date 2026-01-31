Στα δικαστήρια Χαλκίδας οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα τέσσερις από τους συνολικά εννέα συλληφθέντες που εμπλέκονται στη σοβαρή συμπλοκή με τραυματίες, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου στην περιοχή της Δροσιάς, στον Δήμο Χαλκιδέων, σύμφωνα με δημοσίευμα του evia online.

Από τις εννέα συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν, τρεις γονείς και δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ενήλικες, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να αποτέλεσε έντονη προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ μιας νεαρής κοπέλας και δύο αδελφών, η οποία είχε προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες. Ο αδελφός της κοπέλας συνάντησε τυχαία τις δύο νεαρές και τους επιτέθηκε λεκτικά, γεγονός που πυροδότησε την ένταση. Οι δύο κοπέλες επέστρεψαν στο σπίτι τους και κάλεσαν τον πατέρα τους, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εκτραχυνθεί και να ακολουθήσει εκτεταμένη συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν και άλλα νεαρά ανήλικα άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 17, 18, 48 και 64 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ευτυχώς, η ζωή των τραυματιών δεν διέτρεξε κίνδυνο. Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής φροντίδας, οδηγήθηκαν και αυτοί στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου είχαν ήδη πραγματοποιηθεί προσαγωγές, όπως αποτυπώνεται και σε φωτογραφικό υλικό.