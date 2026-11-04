Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία της Χαλκίδας η είδηση ότι ένας μαθητής μόλις 15 ετών είχε μαζί του ποσότητα κοκαΐνης.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου συνέλαβαν τον ανήλικο καθώς και τον πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Με προφορική εντολή της εισαγγελέως αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο σχηματίστηκε δικογραφία που θα οδηγήσει πατέρα και γιο στα δικαστήρια.

ΠΗΓΗ: eviaonline.gr