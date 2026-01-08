Βαρύ πένθος και συγκίνηση επικρατούν στη Χαλκίδα μετά από τον τραγικό χαμό του 15χρονου Λεωνίδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, το πρωί της Δευτέρας (5/1), πέφτοντας από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας. Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, βυθίζοντας φίλους, συγγενείς και συμμαθητές σε ανείπωτη θλίψη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία του άτυχου παιδιού θα τελεστεί σήμερα 8 Ιανουαρίου. Η σορός θα βρίσκεται στο Κοιμητήριο Χαλκίδας (ΠΕΙ) από τις 14:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 15:00. Με μια ιδιαίτερα συγκινητική παράκληση, η οικογένεια ζητά από όσους παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν ένα λευκό μπαλόνι, ως συμβολική ένδειξη αγάπης, σεβασμού και αποχαιρετισμού.

Η μητέρα του 15χρονου, μιλώντας δημόσια, αποκάλυψε ότι το παιδί της δεχόταν συστηματικό εκφοβισμό και απειλές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τον κορόιδευαν για την εμφάνισή του και τον χτυπούσαν, ενώ στο τάμπλετ του εντόπισε βίντεο και μηνύματα που επιβεβαιώνουν τα όσα βίωνε. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο γιος της περνούσε πολλές ώρες παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και το τελευταίο διάστημα έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα, που σχετίζονταν με τη σκοτεινή μαγεία. «Το παιδί μου το κατέστρεψαν», δήλωσε συντετριμμένη.

Την ημέρα που αυτοκτόνησε είπε πως πάει να πει τα κάλαντα

Την ημέρα της εξαφάνισής του, ο Λεωνίδας πήρε το πατίνι του και έφυγε από το σπίτι έχοντας μαζί του το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με τη μητέρα του, της είπε πως θα πάει να πει τα κάλαντα και στη συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη του. Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της Υψηλής Γέφυρας στη Χαλκίδα.

Αρχικά, οι αστυνομικές Αρχές εκτίμησαν λανθασμένα, ότι επρόκειτο για ασυνόδευτο ανήλικο ή για αγνοούμενο από την Αθήνα, ωστόσο μετά από τη διεξαγωγή έρευνας, διαπιστώθηκε η πραγματική του ταυτότητα. Οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν μία ημέρα αργότερα, ερχόμενοι τελικά αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια.

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που, σύμφωνα με τη μητέρα, βρέθηκαν στο τάμπλετ του παιδιού. Ανάμεσά τους υπήρχαν απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά σωματικής βίας εις βάρος του.

Σε ένα από αυτά, ο 15χρονος φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να αμυνθεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλα ανήλικα άτομα τον ακινητοποιούν με κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν. Το τάμπλετ παραδόθηκε στις Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, υπήρξε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά. Όπως εξήγησε, κάθε φορά που πλησίαζε τον γιο του, εκείνος έκρυβε την οθόνη, λέγοντας πως έπαιζε παιχνίδια με παιδιά από το εξωτερικό.

Η τραγωδία του 15χρονου Λεωνίδα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο.