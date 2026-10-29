Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας -του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί- έπεσε στο κενό στην πλευρά της Βοιωτίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το πλήρωμα της διάσωσης παρέλαβε τη σορό και τη διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών της πτώσης.

Πηγή: eviaonline.gr