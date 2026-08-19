Στη δημοσιότητα δόθηκε οπτικό υλικό από την επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης 22χρονου οδηγού, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης (19/08) βρέθηκε στο κενό πέφτοντας σε χαράδρα 15 μέτρων στην περιοχή Ματσέζα στη Χαλκίδα.

Το βίντεο καταγράφει τις προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κατέβηκαν στο απόκρημνο σημείο για να ακινητοποιήσουν τον τραυματία και να τον ανασύρουν με ασφάλεια, την ώρα που το αυτοκίνητό του κρεμόταν οριακά στο χείλος του γκρεμού.

Κατάβαση στο κενό και η σταθεροποίηση του τραυματία

Στα πλάνα φαίνονται οι διασώστες να πραγματοποιούν καταρρίχηση σε βάθος 15 μέτρων, πατώντας σε ένα ιδιαίτερα ασταθές έδαφος.

Με προσεκτικές κινήσεις κατάφεραν να προσεγγίσουν τον νεαρό, ο οποίος έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από τη σφοδρότητα της πτώσης.

Η τοποθέτηση του τραυματία στο ειδικό φορείο ακινητοποίησης απαίτησε χειρουργική ακρίβεια, καθώς κάθε μετακίνηση ενείχε κινδύνους.

Παράλληλα, στο βάθος της εικόνας διακρίνεται το αυτοκίνητο να στέκεται οριακά ακινητοποιημένο στην άκρη της γκρεμού.

Η Ανάσυρση και η παροχή πρώτων βοηθειών

Χρησιμοποιώντας ειδικά σχοινιά και διασωστικό εξοπλισμό, οι πυροσβέστες κατά την ανάσυρση, τραβούσαν το φορείο εκατοστό προς εκατοστό προς τα πάνω. Ο απόλυτος συντονισμός της ομάδας ήταν κρίσιμος προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε λάθος.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν αμέσως τον νεαρό για τις πρώτες βοήθειες, πριν από την επείγουσα διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα, ωστόσο η άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή των διασωστών, έσωσε τη ζωή του οδηγού.