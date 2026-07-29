Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (29/07) στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική, όταν ένας 12χρονος από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί, όταν ο ανήλικος κινδύνεψε άμεσα με πνιγμό ενώ κολυμπούσε.

Άμεση κινητοποίηση και επαναφορά του 12χρονου

Η αντίδραση των Αρχών και των ναυαγοσωστών ήταν ακαριαία. Δύο ναυαγοσώστες της εταιρείας Bayline ανέσυραν ταχύτατα το παιδί από το νερό και, σε συνεργασία με εθελοντή διασώστη, ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες αναζωογόνησης.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση και τις πρώτες βοήθειες που του προσφέρθηκαν στην άμμο, κατάφεραν να επαναφέρουν τις αισθήσεις του 12χρονου και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Παράλληλα, στο σημείο έσπευσε άμεσα μηχανή ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό τουρίστα και τον διακόμισε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

«Ένα θαύμα στην παραλία» – Η ανάρτηση του διασώστη

Την ανακούφιση και τη χαρά για τη θετική έκβαση του περιστατικού εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς, ο οποίος συμμετείχε στην επιχειρησιακή ανταπόκριση:

«ΘΑΥΜΑ στην παραλία της Χανιώτης σήμερα στις 11:00 διότι αυτή τη φορά ο δωδεκάχρονος γλυκύτατος πιτσιρικάς την γλίτωσε στην κυριολεξία έπειτα από μία άψογη ομαδική συνεργασία η οποία είχε την καλύτερη κατάληξη και σκόρπισε χαρά σε όλο τον κόσμο…

Η ταχύτατη ανάσυρση του παιδιού από το νερό και οι δύο καταπληκτικοί ναυαγοσώστες της bay line κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο αφού προηγουμένως έγινε η κλήση προς το ΕΚΑΒ το οποίο ανταποκρίθηκε με μηχανή άμεσης επέμβασης αλλά και με το ασθενοφόρο για τη διακομιδή του νεαρού…

Ακόμη μία ανταπόκριση από πλευράς μου από την αρχή του περιστατικού με πολύ ωραία και ομαδική συνεργασία και η χαρά μου αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν περιγράφεται για το επιτυχές αποτέλεσμα… Φίλες και φίλοι αυτό αγαπάω, αυτό προσπαθώ και αυτό θα συνεχίσω να κάνω έως ότου μπορώ και αντέχω».

Πηγή: thestival.gr